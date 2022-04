Inter, tra rotazioni e titolari: cos’ha in mente Inzaghi per le prossime partite

Il piano per la volata finale in campionato

Il calendario dell' Inter presenta diverse insidie sul cammino: a partire dalla prossima partita contro l' Hellas Verona . Simone Inzaghi , come riporta La Gazzetta dello Sport , ha le idee chiare sul piano per la volata finale di campionato.

Contro il Verona, Inzaghi lancerà in campo i titolarissimi (escluso lo squalificato Lautaro). Il tecnico nerazzurro non vuole inciampi e spera nei sbandamenti di Napoli e Milan. Da lì in poi, si passerà a delle rotazioni programmate: aprile, infatti, presenterà all'Inter 5 partite in soli 16 giorni dove probabilmente si deciderà (quasi) tutto.