Satriano ed Esposito, un tesoretto per l’Inter: quale sarà il futuro dei due attaccanti

I due giovani attaccanti continuano a stupire, cosa farà l'Inter con loro?

Alessio Murgida

Satrianoed Esposito sono un vero e proprio patrimonio per l'Inter. I due giovani attaccanti stanno facendo molto bene nei club in cui sono in prestito (rispettivamente Brest e Basilea) e potrebbero essere delle pedine importanti per l'anno prossimo, anche sul mercato.

Partiamo dal più giovane, Seba Esposito. Al Basilea conta 6 gol e 9 assist in stagione: il club svizzero ha un diritto di riscatto di 8 milioni di euro ma il suo valore di mercato è sicuramente aumentato. Per questo motivo, come scrive La Gazzetta dello Sport, l'Inter potrebbe pagare la penale di 1 milione di euro per annullare quel diritto. In sede nerazzurra stanno facendo delle valutazioni, non è escluso che possa essere subito ceduto al rientro.

Satriano, invece, è un classe 2001 e al Brest sta stupendo per la sua capacità di finalizzare (4 gol con solo 6 tiri all'attivo). L'uruguaiano è in Francia in prestito secco ma già diversi club della Ligue 1 hanno messo gli occhi sul gioiellino nerazzurro (Marsiglia su tutti). Sempre secondo la Rosea, l'Inter lo valuta tra i 15 e 20 milioni di euro: con l'offerta giusta può partire anche lui.