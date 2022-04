Inter, occhio a Satriano: vola al Brest e nel 2022 nessuno è come lui

L'uruguaiano macina numeri importanti

Nello stesso giorno di Juventus-Inter, Martin Satriano e Sebastiano Esposito andavano in gol. Un bel messaggio per la dirigenza nerazzurra: l'Inter infatti punta molto su entrambi gli attaccanti. Ma se di Esposito conoscevamo bene le qualità, beh per quanto riguarda invece l'attaccante uruguaiano le soprese non sono state poche: ancora di più se diamo un occhio ai dati.