Mercato – Due club inglesi su Skriniar: l’Inter studia il piano “anti-Premier”

Il difensore ha la totale intenzione di rimanere ma dalla Premier lo osservano

Entro fine stagione, quindi, Skriniar e l'Inter cercheranno di trovare un accordo. L'idea è di un rinnovo fino al 2026 con ingaggio stile Barella: ovvero una base di 4,5 milioni di euro più bonus in partenza per poi salire fino a 5 milioni di euro nel corso degli anni. È una trattativa che non sembra difficile da portare al termine ma è anche vero che, in questo momento, Skriniar è il giocatore con più mercato nella rosa dell'Inter e il sacrificio di un big in estate sembra cosa scontata: ma sotto i 55 milioni di euro, i nerazzurri non penseranno neanche per un attimo a cederlo.