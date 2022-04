Mercato – Dybala-Inter, eppur si muove: intermediario in Italia

L'argentino non ha fretta di decidere, ma il 3-5-2 nerazzurro e i piani del club lo intrigano

Senza fretta, ma senza sosta. Paulo Dybala rimane uno dei nomi più caldi del calciomercato in Serie A e l' Inter è una delle più serie candidate ad accogliere la Joya, continuando a portare avanti le discussioni per mantenersi informata sugli sviluppi attorno all'argentino e, soprattutto, ribadire il proprio fermo interesse. Contatti costanti ed indiretti, che presto potrebbero diventare qualcosa di più.

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi fa il punto della situazione, rivelando che a giorni in Italia arriverà un intermediario che ha girato l'Europa per raccogliere sondaggi da altri top club, soprattutto in Inghilterra e Spagna, per poi aggiornarsi con l'agente Jorge Antun, rimasto qui fin dal vertice con la Juve che ha sancito la separazione, e valutare tutte le candidature.