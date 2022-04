Verso Spezia-Inter, Gosens scalda i motori per il debutto da titolare. De Vrij rischia

Perisic, diffidato, potrebbe finalmente rifiatare

Contro lo Spezia , nell'anticipo di venerdì alle 19, l'esterno tedesco arrivato dall'Atalanta sarà molto probabilmente schierato dal primo minuto concedendo un turno di riposo ad Ivan Perisic , che almeno inizialmente dovrebbe accomodarsi in panchina dopo un'altra partita ad altissimo ritmo contro il Verona. Il croato, diffidato e quindi a rischio squalifica al pari di Vidal e Bastoni , dovrebbe essere preservato in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan (19 aprile) e del match contro la Roma (weekend del 24 aprile, orario da definire).

Per Gosens, la prima grande chance da titolare sulla corsia di sinistra dove potrà essere un fattore determinante in questa volata finale tra Coppa Italia e scudetto che vedrà l'Inter impegnata con doppi impegni ogni settimana da qui a fine campionato.

Al contrario, rimane fortemente in dubbio la presenza di Stefan de Vrij in casa dello Spezia. Il riacutizzarsi del problema muscolare non sembra particolarmente grave, visto che non si sono resi necessari nemmeno esami strumentali. Ma la prudenza e le ottime prestazioni di Skriniar centrale e D'Ambrosio a destra, potrebbero portare ad un altro turno di assenza dell'olandese che metterebbe così nel mirino il derby.