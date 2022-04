Mercato – Sanchez ai saluti: nuove conferme sulla prossima destinazione

L'attaccante cileno è finito ai margini, assistendo alla gara col Verona dalla panchina

Il futuro del Niño Maravilla appare ormai abbastanza segnato. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi aggiunge dettagli confermando ulteriormente la nostra anticipazione esclusiva di qualche settimana fa. Imbronciato e poco propenso ad accettare esclusioni, come vi avevamo raccontato Alexis per il suo futuro vorrebbe trovare un altro club di prima fascia in Europa dove poter lottare per obiettivi importanti. Il quotidiano conferma i primi tentativi concreti del River Plate, suo ex club, che però non avrebbero fatto breccia. Mentre andrebbe tenuta d'occhio la pista che porta ad un ritorno nella Liga, dove per affinità tecnica e potere di spesa potrebbe più facilmente trovare un nuovo club in linea con le sue ambizioni che all'Inter ormai non bastano più. E l'ingaggio da oltre 7 milioni in questo momento storico è un peso troppo oneroso per le casse nerazzurre.