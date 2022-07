Dybala-Inter contatti continui: si punta a chiudere entro qualche giorno

Il punto della situazione

Pietro Magnani

La telenovela tra l'Inter e Dybala non accenna ad esaurirsi. Nelle ultime ore, secondo diverse testate, sarebbe spuntata la concorrenza soprattutto di Milan e Napoli. Secondo Corriere della Sera però, i nerazzurri sarebbero ancora in vantaggio e altre società sarebbero eventualmente solo un ripiego nel caso in cui l'Inter dovesse mollare il giocatore.

Secondo il Corriere i contatti tra la società e l'argentino non si sarebbero affatto esauriti, anzi. Bisogna però avere pazienza. Marotta infatti sarebbe in contatto continuo con Antun, che viene costantemente aggiornato sulla situazione uscite in casa Inter. I nerazzurri infatti stanno trattando le uscite di Skriniar, Pinamonti, Vidal e Sanchez, sondando anche il terreno per un'eventuale addio a De Vrij.

Secondo il quotidiano però, in attacco basterebbe per il momento una sola uscita pesante, ossia quella di Sanchez, per regalare Dybala a Inzaghi. Ecco perché Marotta conta di risolvere la questione per metà luglio. Al momento l'offerta migliore di tutte per la Joya è senza dubbio quella dell'Inter. Ora la palla passa a lui: si accontenterà di altre offerte al ribasso o aspetterà con pazienza i nerazzurri?