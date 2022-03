Mercato – Dybala, l’Inter è in corsa: c’è un vantaggio da non sottovalutare

I nerazzurri in pole insieme all'Atletico Madrid

Alessio Murgida

Dybala non rinnova con la Juventus. E ora gli scenari di mercato cominciano a diventare interessanti: secondo La Gazzetta dello Sport, Inter e Atletico Madrid sono i due club in pole nella corsa all'argentino.

C'è un dettaglio da non sottovalutare in questa situazione di mercato: come ha anche affermato ieri l'a.d. bianconero, Maurizio Arrivabene, la Juventus non ha fatto nessuna offerta a Dybala.

Questo vuol dire che l'entourage dell'argentino non ha rifiutato alcuna proposta di rinnovo. Dybala non ha in mano una cifra da cui partire a discutere con un altro club, si tratta da zero: un vantaggio per chi vuole avvicinare Dybala.

Resta da capire se l'Atletico di Simeone si muoverà davvero. Senza il club spagnolo - ribadisce la Rosea - l'Inter sente di avere le carte in regola per affondare il colpo. Marotta potrebbe arrivare a offrire un contratto da 7 milioni di euro (magari non di base fissa) ma si sussurra di un possibile bonus alla firma da circa 10 milioni di euro agli agenti di Dybala.