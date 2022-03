Nazionali, Lautaro positivo: cosa filtra in vista di Juventus-Inter

Ce la farà l'argentino per il Derby d'Italia?

Ieri pomeriggio l'Inter ha comunicato che Lautaro Martinez è stato trovato positivo al Covid-19. Ora la domanda è: ce la farà a tornare in tempo per Juventus-Inter del 3 aprile? Il Toro, come sappiamo, salterà il doppio impegno con l'Argentina e - potenzialmente - potrà prepararsi al 100% per la trasferta dell'Allianz Stadium.