“Dybala è già all’Inter”. La speranza di Ausilio in attacco

L’attacco è il reparto che richiede e richiederà maggiori riflessioni in casa Inter. Tra entrate e uscite, i dirigenti nerazzurri dovranno prendere diverse decisioni, con Piero Ausilio che ha una speranza in particolare, che riguarda Valentin Carboni.

Come scrive Tuttosport, l’Inter potrebbe avere già in casa il suo Dybala, rappresentato proprio dal talento del 2005, che in Copa America fara parte della rosa dell’Argentina, a differenza dell’attaccante della Roma. Un’affermazione forte quella del quotidiano, che, però, potrebbe riflettere anche il pensiero dello stesso Ausilio.

Il direttore sportivo in cuor suo spera di non dover cedere Carboni, la cui valutazione è già di 30 milioni di euro. L’opzione, allora, potrebbe essere quella di trovare una soluzione alla Fabbian, ovvero un suo addio oneroso, ma con la possibilità di riacquistarlo in futuro. Molto dipenderà anche dalla volontà di Oaktree.