Addio Inter, club in pressing: “C’è l’offerta di contratto”

Con il mercato dell’Inter che comincia a prendere sempre più forma, si avvicinano anche alcuni addii inevitabili. Tra questi c’è sicuramente quello di Stefano Sensi, in scadenza di contratto a fine mese e per tutto l’anno ai margini della rosa di Inzaghi.

Il centrocampista doveva lasciare il club già a gennaio, ma l’operazione con il Leicester non è poi andata in porto. Molto probabile, ora, che Sensi possa ripartire dalla Serie A. Come scrive il Corriere dello Sport, su di lui c’è il pressing del Como di Fabregas. Il contratto sul piatto è annuale, con l’opzione di rinnovo per un’altra stagione.