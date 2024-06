L’Inter vuole finanziare il mercato: 4 cessioni per fare cassa

La nuova proprietà targata Oaktree non porterà grandi cambiamenti sul piano degli investimenti economici per quanto riguarda il calciomercato. Ecco perché i nerazzurri avranno bisogno di alcune cessioni per finanziare gli acquisti per rafforzare la rosa.

Un obiettivo chiaro a tutti i dirigenti che, secondo quanto riportato da Tuttosport, sono pronti a fare cassa con i vari giocatori di rientro dai prestiti. In particolare, sono 4 i nomi che potrebbero fare comodo: Mattia Zanotti, con una prima offerta già arrivata dal Lugano, i due fratelli Esposito, Sebastiano e Francesco, e Lucien Agoumé.

Il francese, in particolare, ha vissuto una buona seconda parte di stagione al Siviglia e ha visto così salire la sua valutazione. Ad oggi il cartellino di Agoumé ha un prezzo che oscilla tra i 7 e gli 8 milioni di euro.