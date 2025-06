Dzeko torna in Italia: spunta l’offerta a sorpresa

Uno dei protagonisti della cavalcata dell’Inter in Champions League nel 2023 – che si è interrotta in finale proprio come in questa stagione – è stato senza dubbio Edin Dzeko che aveva fornito un grande apporto alla formazione nerazzurra di Simone Inzaghi con i suoi gol, la sua qualità e soprattutto la sua grande esperienza.

Arrivato a 39 anni il centravanti bosniaco non è ancora sazio e vuole andare avanti a giocare. Dopo aver passato le ultime due annate in Turchia, dove ha giocato con la maglia del Fenerbahce, ora è pronto per una nuova sfida. Dzeko è infatti in scadenza di contratto con la società di Istanbul e potrebbe anche tornare in Italia.

Come riferito da Alfredo Pedullà, c’è il Bologna che ha allacciato i contatti con il numero 9 ex Roma e Inter. Il DS Sartori ha parlato con il bosniaco che ha dato piena apertura a questo progetto. In tal modo il club rossoblù potrebbe sfruttare l’esperienza europea di Dzeko per far crescere i giovani talenti che ha in rosa.