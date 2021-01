Dzeko-Roma, la società giallorossa cerca il chiarimento con Fonseca: l’Inter alla finestra

La trattativa per lo scambio Dzeko-Sanchez al momento è bloccata: Inter e Roma non sono riusciti a trovare un accordo sulla differenza di ingaggio che balla tra i due giocatori. Il mercato invernale chiude lunedì alle ore 20 e se non si troverà una squadra per il bosniaco, il suo destino sembra essere segnato: si cercherà di risanare la frattura totale tra il giocatore e l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca.

Come riporta Sky Sport, lo scambio Dzeko-Sanchez con l’Inter pare bloccato e non c’è una via di uscita: per questo motivo ci sono serie possibilità che l’attaccante rimanga alla Roma. La situazione del bosniaco al momento è complicata: da separato in casa, tra lui e l’allenatore Fonseca è rottura totale. I dirigenti della Roma hanno intenzione di riunire Fonseca e Dzeko per una tregua: si sta lavorando per ricongiungere i due da martedì in avanti, qualora non si trovasse una soluzione di mercato per il bosniaco. Sarà un confronto per provare a chiarirsi e andare avanti per il bene della Roma, in modo da evitare la tribuna per 6 mesi.

