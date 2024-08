E’ fatta per Dybala: addio Roma, accettata l’ultima offerta

Paulo Dybala si appresta a salutare definitivamente la Roma. L’attaccante argentino, improvvisamente scaricato dai giallorossi nelle ultime settimane, ha fatto sapere secondo Sky Sport di aver accettato l’ultima offerta ricevuta.

La Joya, dunque, saluterà dopo tantissimi anni il campionato italiano e diventerà presto un nuovo calciatore dell’Al-Qadsiah. Un amaro epilogo per Dybala che sperava di poter rimanere in Italia per guadagnarsi nuovamente una maglia nella Nazionale Argentina e che dovrà salutare il calcio europeo.

L’attaccante andrà ad incassare una cifra monstre pari a 75 milioni di euro per i prossimi tre anni, rinunciando però al desiderio di poter giocare la nuova Champions League. Prima del via libera al trasferimento, servirà l’ok da parte della Roma all’indennizzo da 3 milioni di euro proposto dal club saudita per acquistare il cartellino di Dybala.