Blitz segreto di Ausilio a Londra: accordo e firma imminente

Lontano dai riflettori, nei giorni scorsi a Londra si è tenuto un incontro decisivo per il mercato dell’Inter. A margine dell’ultima amichevole pre-campionato disputata dai nerazzurri a Stamford Bridge contro il Chelsea, il direttore sportivo Piero Ausilio si è infatti portato avanti per definire un accordo su cui il club lavora da mesi.

Come riportato da calciomercato.com, il ds dell’Inter ha incontrato in gran segreto gli agenti di Denzel Dumfries. Nonostante alcune sirene inglesi sul calciatore, con il vertice di Londra le parti hanno mosso dei passi decisi verso il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2025.

Dal club nerazzurro filtra adesso grande fiducia sul fatto che la fumata bianca stia per arrivare, scongiurando dunque la possibilità che il calciatore possa andare via a zero tra un anno.