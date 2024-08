Palacios all’Inter, l’agente dopo il vertice: “Contatto positivo”

Si è chiuso da pochi minuti l’incontro presso la sede dell’Inter di Viale della Liberazione per Tomas Palacios. Un vertice a cui ha partecipato una delegazione argentina in rappresentanza sia dell’Independiente Rivadavia che del Talleres, oltre al noto agente Marcelo Simonian, intermediario nell’affare per l’argentino.

Un incontro che pare abbia ulteriormente avvicinato le parti verso la chiusura dell’operazione Palacios all’Inter, come confermato dalla fiducia trasmessa da Simonian ai microfoni di cronisti presenti presso la sede nerazzurra. Queste le parole del procuratore: “Com’è andato l’incontro con l’Inter? Tutto bene. Contatto positivo? Sì, molto positivo. Speriamo bene, positivi”.