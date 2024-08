Visite mediche in corso: l’attaccante lascia l’Inter

A pochi giorni dalla scadenza ufficiale del mercato, l’Inter sta per piazzare un’altra uscita. Il club nerazzurro, che questo pomeriggio ha mosso dei passi importanti in entrata verso la definizione dell’affare Tomas Palacios, si appresta a liberare spazio in avanti.

Come confermato da Footmercato, quest’oggi è sbarcato in Francia Martin Satriano. L’attaccante uruguaiano è stato infatti avvistato presso il centro sportivo La Gaillette del Lens, dove sta attualmente svolgendo le visite mediche propedeutiche alla firma sul nuovo contratto.

Per quanto riguarda la formula, l’Inter ha accettato la richiesta da parte del Lens per il prestito del centravanti con diritto di riscatto pari a 5 milioni di euro. Cifre leggermente inferiori rispetto ai 6 milioni che il Brest avrebbe garantito per l’acquisto a titolo definitivo, prima che lo stesso Satriano facesse saltare tutto. L’annuncio ufficiale è dunque atteso nelle prossime ore.