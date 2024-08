I migliori giocatori di calcio dominano sui social media

È ben risaputo che in Italia il calcio non è solo uno sport, ma una vera fede. Infatti questa passione calcistica si riflette non solo negli stadi, ma anche nella vita quotidiana, nei bar dove si parla di calcio davanti a un caffè e a tavola con amici e famiglia. I calciatori lo sanno e per questo lavorano sulla loro brand awareness, usando delle vere e proprie strategie sui social media. Si avvalgono anche dell’aiuto di piattaforme come questo sito, per mantenere e aumentare la loro presenza costante. Questo gli permette non solo di far ricordare le loro prodezze sul campo, ma anche di farsi conoscere un po’ di più nel loro privato.

I calciatori e i social network

Tik tok, Instagram e Twitter sono diventate delle piattaforme molto gettonate dai calciatori per rimanere in contatto con i tifosi. Questa interazione è diventata fondamentale in un’epoca dove l’autenticità e l’empatia paga su ogni cosa. In queste circostanze i giocatori condividono dei momenti della loro vita: gli allenamenti, i backstage ma spesso anche opinioni su argomenti di attualità. Questo permette, in molti casi, di rafforzare la loro brand awareness e integrare nella comunicazione anche settori in cui hanno ampliato il loro business.

Chi è il calciatore di TikTok più famoso?

Tiktok è una piattaforma che ha avuto una grossa diffusione e di cui molti calciatori ne fanno un uso strategico. Stiamo parlando di personaggi come Kylian Mbappé, Kylian Mbappé e Jadon Sancho, che riescono a differenziarsi su questo social network anche grazie al fatto che creano dei contenuti autentici e divertenti.

Dybala è molto famoso su TikTok per mostrare degli allenamenti inusuali, delle brevi clip che riguardano le sue vacanze o quello che succede con i suoi animali domestici. Tutto questo lo rende più empatico agli occhi dei suoi fan, che lo associano maggiormente al mondo reale.

Kylian Mbappé , per esempio, utilizza TikTok per mostrare il lato più leggero della sua vita, postando video di allenamenti inusuali, brevi clip delle challenge a cui partecipa (spesso di ballo), ma anche brevi video spiritosi. Volendo compilare una piccola classifica dei calciatori con più follower su TikTok abbiamo:

Neymar con 32 milioni di follower, I suoi post variano da prodezze sul campo al suo interesse per la musica.

Passiamo poi al giovane talento Vinicious Jr del Real Madrid con 23 milioni di follower, che spicca soprattutto per i suoi messaggi contro il razzismo.

Ronaldinho, benché non più attivo sul campo da calcio, ha 19 milioni di follower su TikTok, con contenuti un po’ nostalgici e vintage.

Segue Sergio Ramos con 18 milioni di follower e condivide i suoi momenti di allenamento, ma anche di vita familiare.

Abbiamo poi Kevin De Bruyne il centrocampista del Manchester con 5,6 milioni di follower e mostra i suoi allenamenti, ma anche i suoi momenti di relax.

I calciatori e Instagram

Instagram è una delle piattaforme più utilizzate e popolari per i calciatori, dove mostrano sia la loro vita professionale, che quella privata. Uno dei più in vista è Cristiano Ronaldo, seguito a breve distanza da Lionel Messi. Cristiano Ronaldo ha un profilo molto patinato: lo utilizza sia per mostrare le sue rigorose routine di allenamento, ma anche dei momenti di vita e dei post sponsorizzati. Le foto sono sempre molto curate. Questo ha fatto sì che Ronaldo crescesse non solo sotto il profilo del calciatore, ma anche come personaggio pubblico. Messi utilizza Instagram sia per i suoi allenamenti che per momenti di vita privata. Molti post sono orientati anche alle sue attività di beneficenza, che promuove grazie alla fondazione Messi.

I calciatori e Twitter

Anche Twitter è uno strumento importante nell’interazione tra calciatori e fan. Alcuni giocatori lo utilizzano per la sua velocità nel poter esprimere opinioni personali o per fare una sorta di botta e risposta con i tifosi, condividendo delle notizie in tempo reale. Infatti Twitter permette una comunicazione immediata e non filtrata. Questo social network è molto amato da calciatori come Marcus Rashford e Gerard Piqué.

Questi due calciatori sono sempre attivi su Twitter e lo usano efficacemente, proprio perché in maniera costante e proattiva. Se volessimo fare un esempio pratico è proprio la casistica di Marcus Rashford. Il calciatore lo usa per parlare di calcio, ma anche per affrontare delle questioni importanti a livello sociale, come il suo impegno nella lotta contro la povertà infantile nel Regno Unito. Oggigiorno la partecipazione a cause umanitarie è fondamentale e quasi d’obbligo per qualsiasi personaggio pubblico, per aumentare l’empatia con il suo pubblico.

Quali sono gli obiettivi di una strategia social per i calciatori?

Nel 2024 la strategia dei social adottata dai calciatori, non si limita quindi a condividere la loro vita nel quotidiano e le prestazioni sportive, ma utilizzano proprio i social network per costruire ed aumentare la loro brand awareness. Si trovano quindi post inerenti alle loro collaborazioni con marchi legati alla moda, alla tecnologia e al lifestyle. Non da meno quelli legati al loro impegno sociale o umanitario.



Volendo fare altri due nomi per esemplificare l’uso dei social da parte dei calciatori, sono da citare Neymar e Mohamed Salah: questi giocatori hanno utilizzato i social media e la visibilità a essi connessa, per fare rivolgere l’attenzione alle situazioni problematiche inerenti il settore di educazione e società, che sono presenti nei paesi da cui hanno origine. La strategia, che anche se non sembra, è oculatamente studiata da esperti di comunicazione e crea un effetto vincente, che rende questi personaggi sempre più amati perché vicini al loro pubblico.