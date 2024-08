Palacios all’Inter, affare in chiusura: le cifre

Il vertice andato in scena ieri pomeriggio negli uffici di Viale della Liberazione, è servito all’Inter per avvicinarsi ulteriormente alla conclusione positiva dell’affare Tomas Palacios. Il club nerazzurro ha infatti incontrato i dirigenti dell’Independiente Rivadavia, unico interlocutore nella trattativa per il calciatore in prestito dal Tallares.

Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, salvo colpi di scena l’affare si farà e alle condizioni dettate dai nerazzurri. Agli argentini, dunque, andranno circa 6,5 milioni di euro per un’operazione che non vedrà alcuna percentuale sulla futura rivendita.

Al termine dell’incontro, era stato il noto agente Marcelo Simonian – intermediario nella trattativa – a trasmettere ottimismo sulla possibile fumata bianca nell’affare tra l’Inter e Palacios. Una volta andato in porto, quello legato al classe 2003 sarà il secondo affare dell’era Oaktree dopo quello per Josep Martinez.