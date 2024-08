Inzaghi cambia idea: pronte TRE novità contro il Lecce

Simone Inzaghi è pronto a modificare l’Inter rispetto a quanto proposto all’esordio contro il Genoa. Il tecnico nerazzurro, condizionato dallo stato di forma di alcuni calciatori, potrebbe optare almeno tre sostituzioni nell’undici titolare di sabato sera a San Siro contro il Lecce.

Come riportato dal Corriere dello Sport, i primi due cambi dovrebbero riguardare il settore di destra: il primo in difesa con Pavard al posto di Bisseck, il secondo a centrocampo con il ritorno di Dumfries a discapito di Darmian. Sia il francese che l’olandese erano arrivati in ritiro ad inizio agosto, ma con una settimana di allenamenti in più nelle gambe dovrebbero raggiungere una condizione ottimale.

La vera sorpresa potrebbe però essere riservata in avanti, dove Taremi è tornato in corsa per una maglia da titolare al fianco di Thuram. L’attaccante iraniano sarebbe già partito dal primo minuto contro il Genoa, se solo non fosse stato frenato da un infortunio muscolare nelle scorse settimane. Per questa ragione Inzaghi ha dovuto forzare l’impiego di Lautaro Martinez, schierato in totale emergenza nonostante le zero amichevoli disputate in pre-campionato.

L’argentino, come visto a Marassi, non ha ancora nelle gambe il ritmo partita e potrebbe essere utilizzato solamente a partita in corso. Chi spera di disputare uno scorcio di partita è Piotr Zielinski che ieri, per il secondo giorno consecutivo, ha lavorato in gruppo.