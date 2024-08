David gratis all’Inter: Oaktree dà il via libera

In attesa di definire gli ultimi dettagli dell’affare Tomas Palacios, l’Inter pensa già al futuro. Il club nerazzurro ha dunque iniziato a lavorare per la prossima estate a fronte della scadenza del contratto di uno degli attaccanti più ambiti sul mercato.

Stiamo parlando di Jonathan David, attaccante classe 2000 in scadenza con il Lille il prossimo 30 giugno 2025. Il canadese ha iniziato la nuova annata con 3 reti in 4 partite ufficiali disputate e dovrebbe rimanere in Francia per tutta la stagione. Un calciatore che l’Inter segue da tempo e per il quale, come rivelato da Tuttosport, si starebbe già muovendo.

Un profilo giovane e di talento che ha già incassato il gradimento di Oaktree. Tra un anno, infatti, l’Inter dovrà rimpiazzare il sicuro addio di Marko Arnautovic, giunto all’ultimo anno di contratto. Quale miglior sostituto se non uno dei centravanti più contesi sulla piazza come David, con ancora ampi margini di miglioramento davanti a sé.