Inter, nuovo affare sul mercato: “Sorpresa di fine agosto”

Potrebbe non essere l’ultimo colpo del mercato dell’Inter di questa estate quello legato a Tomas Palacios. Nonostante il pochissimo tempo a disposizione, il club nerazzurro potrebbe avere ancora spazio per un’operazione di fine estate.

Uno scenario complicato, ma che non risulta comunque impossibile. Come spiegato questa mattina da Tuttosport, infatti, una volta definito l’arrivo ufficiale di Palacios in nerazzurro, l’Inter potrebbe lavorare su una “sorpresa di fine agosto”.

Tutto, però, dipenderà dalla cessione di Joaquin Correa: solamente l’uscita dell’argentino consentirebbe al club interista di rituffarsi sul mercato in entrata per completare il reparto d’attacco con un nuovo innesto.