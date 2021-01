Mercato – Eder e il possibile ritorno in Italia: l’Inter ci pensa, contatti con gli agenti

Così, a pelle, non pare che l’ipotesi sia una di quelle destinate a scaldare i cuori: ma la notizia la dà Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, in diretta dagli studi dell’emittente satellitare. La notizia è che l’Inter potrebbe valutare di riportare Eder in Italia: una pista nata così, d’improvviso, una conseguenza del setacciamento di casa Inter attorno a operazioni low cost per la prossima sessione di mercato. E il nome di Eder – almeno in quanto a quest’ultima necessità – potrebbe fare al caso dei nerazzurri: anche perché per Gomez l’Atalanta chiede soldi o una contropartita importante (Ranocchia e affini non bastano più) e i discorsi sono in salita.

L’Inter, per il resto, avrebbe anche già preso i primi contatti con gli agenti dell’attaccante: Conte lo stima, lo ha convocato in Nazionale ai tempi del suo mandato da commissario tecnico dell’Italia e sarebbe disposto a riaverlo con sé. L’Inter valuta, a costo di compiere un’operazione ritorno che potrebbe portare qualcuno a storcere il naso di fronte alla riproposizione di un’avventura – quella nerazzurra di Eder – che pareva una parentesi conclusa tre anni fa. E che ora – corsi e ricorsi, soliti discorsi del mercato – potrebbe riaprirsi.

