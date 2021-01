Mercato – Inter, nessuna offerta per Eriksen: ma entourage in contatto con due club all’estero

Potrebbe anche succedere che l’Inter, per sbloccare la questione Eriksen, debba affidarsi allo stesso Eriksen, o a chi lo rappresenti: perché, a oggi, stando almeno alle informazioni fornite in serata da Sky Sport, non risulta che la società nerazzurra abbia ricevuto offerte per il centrocampista danese, nemmeno dal Paris Saint-Germain e dall’Arsenal di cui si era tanto parlato nei giorni scorsi. Anzi: mentre l’Inter non riceve offerte, ci pensa l’entourage del giocatore a offrirlo ad altre società, nella speranza di far ritrovare al proprio assistito spazio e soddisfazione.

Nello specifico, gli agenti del danese lo avrebbero offerto ad Ajax e Wolverhampton. Sono questi, per ora, i due canali in cui i rappresentanti del giocatore sono impegnati: tra campionato olandese e Premier League, e in entrambi i casi si tratterebbe di un ritorno, avendo militato Eriksen rispettivamente nell’Ajax dal 2009 al 2013 e nel campionato inglese dal 2013 al 2020. Ora il futuro: che, come già scritto qualche settimana fa, potrebbe consistere in un passo indietro per andare avanti.

