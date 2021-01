GdS – Inter-Psg, il retroscena: colloquio tra Eriksen e Pochettino

A Parigi non c’è ancora stato l’annuncio ufficiale dello sbarco di Pochettino sulla panchina del Paris Saint Germain. E’ chiaro che anche l’Inter attende con impazienza notizie dalla Francia.

L’arrivo dell’ex allenatore del Tottenham potrebbe infatti aprire le porte allo sbarco di Eriksen a Parigi. Sotto la guida di Pochettino, il fantasista danese in uscita dall’Inter ha avuto il miglior rendimento in carriera.

A gennaio lascerà l’Inter durante la finestra invernale di mercato, dopo un 2020 davvero deludente, e quale miglior occasione per rilanciarsi con il tecnico che è riuscito più di tutti a valorizzarlo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe già stato un colloquio tra Pochettino ed Eriksen. Ma per il momento la trattativa con il Psg, che potrebbe prevedere l’inserimento di Paredes nell’affare, non è ancora decollato.

