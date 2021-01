TS – Dall’occasione Gomez alla strategia per Milik. Marotta a caccia del quarto attaccante: il punto

L’Inter ha gli occhi puntati sul mercato e in questa finestra invernale sono previsti dei movimenti, sia in entrata che in uscita. In particolare, Marotta è al lavoro da settimane per regalare rinforzi ad Antonio Conte, che chiede da tempo una quarta punta di livello. Secondo quanto riportato da Tuttosport, molto dipenderà dal futuro di Christian Eriksen, ai margini del progetto nerazzurro e con le valige in mano da settimane.

La cessione del danese, infatti, potrebbe portare liquidità nelle casse della società. A quel punto, il primo obiettivo per il club di Suning sarebbe il Papu Gomez, in rotta totale con l’Atalanta. Non sarebbe una trattativa facile, perché Percassi chiede 10 milioni di euro per lasciare andare l’argentino classe ’88. Una pista ancora più complicata è quella che porta ad Edin Dzeko, poiché la Roma sarebbe costretta a trovare un sostituto in tempi brevi.

Nel caso in cui Eriksen fosse usato come pedina di scambio per arrivare a Xhaka o Ceballos, ecco che Marotta potrebbe puntare su obiettivi molto più economici. Su tutti c’è il nome di Gervinho, che può rientrare in un’operazione che vedrebbe Pinamonti al Parma. Questa soluzione, come sottolinea il quotidiano torinese, potrebbe essere tamponata dall’arrivo di Milik in estate. Sul polacco, però, c’è anche la Juventus e trattare con il Napoli non è mai facile.

