GdS – Perisic verso la permanenza: addio solo in un caso. Rebus Pinamonti

La dirigenza dell’Inter ha pianificato con Conte nei giorni scorsi la strategia di mercato in vista della finestra invernale. Il calciomercato, si sa, può cambiare da un momento all’altro e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, c’è da registrare una frenata in ottica uscita sul fronte Perisic.

L’esterno croato lascerà l’Inter solo in caso di offerte imprevedibili ma la sensazione è che al momento Perisic resterà a disposizione di Conte fino a fine campionato. Non cambia invece il destino di Pinamonti, che resta in vendita ma la sua situazione contrattuale è tutt’altro che semplice.

