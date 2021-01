Dall’Olimpico all’Olimpico nel segno di Vecino: Roma nel mirino, Conte lo aspetta

In attesa di capire quale sarà il destino di Eriksen nella finestra invernale di mercato, Conte aspetta di riavere a disposizione Matias Vecino.

Il centrocampista uruguaiano, da mesi ai box, è prossimo al rientro e sarà considerato a tutti gli effetti un nuovo acquisto in mediana in vista della seconda parte di stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Vecino tornerà a tutti gli effetti a disposizione per la gara con la Roma, in programma il 10 gennaio all’Olimpico.

Uno stadio mica banale. Lì dove Vecino siglò uno dei gol più importanti della storia recente nerazzurra, quello del 2-3 contro la Lazio nell’ultima giornata di campionato che permise all’Inter di tornare dopo anni in Champions League.

