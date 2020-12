Eriksen, il PSG si allontana: Pochettino ha chiesto un altro nome per il centrocampo

Potrebbe già essere tramontata l’ipotesi di un approdo di Christian Eriksen, ormai totalmente ai margini del progetto di Antonio Conte all’Inter, al PSG. L’arrivo di Mauricio Pochettino a Parigi infatti, sembrava aver spalancato le porte al trasferimento del trequartista danese, che avrebbe così riabbracciato il suo “mentore”. Ma l’argentino sembra avere altre preferenze

Secondo quanto riportato dal Sun, Pochettino infatti avrebbe bocciato già in partenza l’acquisto di Eriksen, perlomeno come obbiettivo principale per la prossima campagna acquisti. Il tecnico infatti preferisce Dele Alli, centrocampista inglese del Tottenham che è esploso proprio sotto la guida del fresco allenatore del PSG, più di corsa e duttile tatticamente. L’Inter dovrà quindi trovare un nuovo acquirente per permettere a Eriksen di giocare e al contempo inserire un’alternativa più congeniale a Conte?

