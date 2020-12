Cambio di nome per lo Jiangsu Suning: sta per nascere un’altra Inter?

Grossi cambiamenti in vista per lo Jiangsu Suning, l’altro club di proprietà del colosso cinese che detiene le quote di maggioranza dell’Inter. Stando a quanto riportato da Titan Sports Plus, la società starebbe addirittura prendendo in considerazione di cambiare il nome. La vera sorpresa? C’è anche ‘Inter’ tra le alternative.

Tra i vari nomi papabili per l’innovazione infatti, ci sarebbero Jiangsu FC (quello più quotato al momento), Jiangsu Jingling, Jiangsu Bravelions, Jiangsu Warriors e, come anticipato, Inter Jiangsu. Che si profili la nascita di una seconda Inter quindi? Che Suning voglia unificare il proprio impero sportivo sotto un unico vessillo nerazzurro?

