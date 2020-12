De Boer torna a parlare di Inter: “Quando arrivai io nessun allenatore sarebbe riuscito a fare bene”

Frank De Boer, lo si è ampiamente capito negli anni, non ha conservato un grande ricordo della breve e burrascosa parentesi in nerazzurro. Il tecnico olandese, che anche nelle stagioni successive all’approdo a Milano non ha mai brillato per risultati, anzi, ha parlato ai microfoni del portale AD.nl della propria esperienza all’Inter.

De Boer ha dichiarato: “C’era una situazione particolare all’Inter quando arrivai, era un vespaio incredibile. Sicuramente io avrei potuto fare di meglio, agire diversamente, ma le dinamiche interne ed esterne alla società non mi aiutarono affatto, complicarono ulteriormente le cose. Sono convinto che quasi nessun allenatore sarebbe riuscito a fare bene all’epoca in quell’ambiente. E lo dimostra il fatto che dopo di me chiamarono tre tecnici, Pioli, Vecchi e Spalletti“.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<