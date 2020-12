Dalla Spagna – Si fa avanti anche il Real Madrid per Eriksen?

Christian Eriksen potrebbe essere la chiave del mercato nerazzurro, essendo sicuramente, nonostante lo scarso impiego, il calciatore più appetibile da piazzare e che potrebbe permettere al club di monetizzare maggiormente. Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo però, starebbe riprendendo quota uno scambio di lusso con il Real Madrid.

I Blancos infatti hanno Isco praticamente nella stessa medesima situazione del fantasista danese, ai margini, non nel progetto del tecnico e alla ricerca di una società in cui riscattarsi. Ecco perché l’ipotesi di uno scambio, anche magari di prestiti, potrebbe essere la soluzione per entrambe le società e per i due centrocampisti. Resta tuttavia l’incognita, soprattutto per l’eventuale arrivo dello spagnolo all’Inter. Se Eriksen, trequartista puro, non si è adattato alle direttive di Conte, come potrebbe riuscirci un calciatore con caratteristiche forse ancora più offensive?

