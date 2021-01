Esposito verso il ritorno all’Inter, Brescia alla finestra

Sebastiano Esposito tornerà probabilmente in nerazzurro già in questa finestra di mercato di gennaio. Il giovane talento di proprietà dell’Inter infatti, era stato girato in prestito secco alla Spal ad agosto, con la speranza che potesse giocare e farsi le ossa in Serie B. I ferraresi tuttavia lo hanno impiegato col contagocce, spingendo i nerazzurri a muoversi per riportarlo alla base.

In fondo, quando si manda in prestito un patrimonio così giovane, lo si fa per dargli più spazio e la possibilità di mettersi in mostra. Se tuttavia certi presupposti non vengono rispettati, tanto vale non fare giocare Esposito all’Inter, dove può comunque maturare allenandosi insieme a campioni di un certo livello. Tuttavia, stando a quanto riportato da TMW, non è detto che l’ex Primavera rimanga a lungo a Milano. Su di lui pare ci sia il forte interesse di un altro club di Serie B, il Brescia. Resta da capire se l’Inter vorrà lasciarlo partire, probabilmente con garanzie su un minutaggio minimo, oppure, in mancanza di attaccanti disponibili low cost sul mercato, decida di trattenerlo alla corte di Conte.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<