Cassano alla BoboTV: “L’Inter ha creato tanto, ma non gioca bene”

Cassano, Vieri, Adani e Ventola hanno analizzato la partita dell’Inter durante l’ultima trasmissione della BoboTV: i pareri dei quattro ex giocatori sono più o meno tutti d’accordo sull’ammettere che i nerazzurri meritassero molto di più.

È il barese ad andare però più duro: “L’Inter ha creato tanto, ma non ha sicuramente giocato bene. Meritava di vincere, è inutile nasconderlo: se nei primi venti minuti stava due a zero non c’era niente da dire. Quando parte dallo 0-0 fa sempre il solito fraseggio, poi inizia ad aggredire più alto soltanto quando subisce gol; contro il Crotone la rimonta è riuscita, ieri no”.

Anche Adani appoggia il pensiero di Cassano aggiungendo la giornata no di molti giocatori chiave come Sanchez, Barella, Young e Perisic. Vieri invece è più scettico: “Ieri i tre punti erano troppo importanti: bisognava approfittare dello scontro diretto tra Milan e Juventus scendendo in campo con ancora più aggressività e invece l’Inter ha fallito la prova di maturità”.

