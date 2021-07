CdS – Rebus esterni, quanti nomi per le fasce. Da Bellerin a Hateboer a Mendy e Telles: occhi in A e Premier

Tante opzioni sul piatto, ma il budget è limitato: serve creatività

Raffaele Caruso

L'Inter di Simone Inzaghi vuole mettere le ali. In attesa dell'ufficialità del passaggio di Hakimi al Psg, la dirigenza nerazzurra è al lavoro sul mercato per rafforzare le corsie esterne in vista della prossima stagione.

Il budget a disposizione di Marotta e Ausilio è ridotto, l'Inter va a caccia di occasioni e dovrà essere usata creatività. Come riportato dal Corriere dello Sport, per la fascia destra Bellerin resta un'opzione valida ma l'Arsenal deve aprire al prestito, stesso discorso per Zappacosta e il Chelsea.

Piace Dumfries del Psv ma costa troppo, occhi in Serie A su Molina (Udinese), Bereszynski (Sampdoria) e Hateboer (Atalanta): l'olandese di Gasperini potrebbe essere chiuso dall'esplosione di Maehle.

Per la sinistra si vede soprattutto in Premier League. Marcos Alonso ed Emerson Palmieri sono nomi noti, ipotesi Mendy se il City lo libera. Tsimikas (Liverpool) potrebbe decidere di rilanciarsi all'Inter, attenzione anche all'ex Telles: tra il portoghese e il Manchester United non è scattata la scintilla e i nerazzurri a sorpresa potrebbero ripensarci.