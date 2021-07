Accadde Oggi – 4 Luglio 2006: l’urlo di Grosso, Germania ko e Italia in finale

La rete del terzino azzurro, da poco passato dal Palermo all'Inter, apre la strada italiana per la finale di Berlino

Per posto giusto si intende una mattonella precisa dell'area di rigore del Westfalenstadion di Dortmund, per momento giusto il minuto numero 119 della semifinale mondiale tra Italia e Germania ; con un sinistro a giro sul secondo palo, colpendo la sfera di prima intenzione, il nuovo calciatore dell'Inter sblocca una sfida rimasta sullo 0-0 nonostante le diverse sortite offensive delle due compagini, e che, per la stanchezza e per il numero di legni colpiti, sembrava essere destinata a risolversi ai calci di rigore.

dell'82, anche quello messo in scena in una sfida mondiale contro la Germania, passa alla storia come il simbolo di quel torneo, ma anche di un intero decennio in cui la nazionale italiana non riesce a bissare simili soddisfazioni, ma che resta scolpito nell'immaginario collettivo di un'intera nazione, così come la celebrazione del telecronista Fabio Caressa"Si va a Berlino, Beppe!".