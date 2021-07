Raspadori prenotato per il 2022, ma occhio alle sorprese. Ecco il piano dell’Inter: sul piatto c’è la cantera

La dirigenza nerazzurra fa sul serio per l'attaccante del Sassuolo e della Nazionale azzurra

I due club infatti sono fortemente legati e l'affare potrebbe essere in discesa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Raspadori è considerato in casa Inter l’erede perfetto di Lautaro Martinez e per questo, a meno di colpi di scena, potrebbe arrivare a Milano non ora, ma nel 2022, qualora qualche big spagnola presenti un'offerta irrinunciabile per il Toro.