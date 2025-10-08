Esubero Manchester United all’Inter: l’offerta è immediata

Cominciano già a circolare i primi nomi papabili su cui l’Inter potrebbe precipitarsi in vista del prossimo mercato di gennaio. Al momento, va detto, l’organico nerazzurro non presenta grosse criticità, nonostante in estate abbia tentato di aggiungere un altro giocatore d’attacco nell’attuale reparto offensivo composto da quattro interpreti.

Proprio in avanti, stando a quanto riferito da Italpress, potrebbe arrivare il nuovo colpo dell’Inter nella finestra invernale. Si tratta di Joshua Zirkzee, centravanti che continua a non trovare spazio al Manchester United e che viene considerato quasi un esubero. L’olandese non è sicuramente contento dello scarso minutaggio che gli è stato riservato sino a questo momento e sarebbe ben contento di tornare in Italia.

Sulle sue tracce vi sarebbe l’Inter e non solo: dal campionato italiano anche Juventus e Como vengono infatti accostate al ragazzo classe 2001. Da monitorare eventualmente anche la concorrenza della Premier League con il West Ham in prima fila nel caso in cui dovesse partire. Sicuramente il nome di Zirkzee potrebbe fare al caso di Cristian Chivu: non solo nel tradizionale 3-5-2, ma anche in virtù di un potenziale cambio modulo con tre attaccanti.