Fiorentina, idea Junior Firpo. Oggi le visite di Borja: sondaggio per l’ex Inter Keita

Junior Firpo, esterno classe 1996 del Barcellona, è stato a lungo accostato al mercato dell’Inter ma nelle ultime ore lo spagnolo sembra essere finito nel mirino della Fiorentina.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la dirigenza viola lo valutando con estrema attenzione insieme ad altri tre-quattro calciatori, quasi tutti provenienti da campionati esteri. Per il momento il titolare della corsia sinistra resta l’ex nerazzurro Biraghi.

Tutto fatto anche per il ritorno di Borja Valero: oggi sono in programma le visite mediche dell’ex Inter, in più ci sarebbe stato un sondaggio per Keita.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<