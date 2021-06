Mercato – La Fiorentina accelera per Sensi: Italiano dà l’ok, l’Inter ascolta la proposta

Il centrocampista nerazzurro può lasciare Milano dopo due stagioni

Il futuro di Stefano Sensi è sempre più lontano dall' Inter ! Il centrocampista italiano, costretto a saltare gli Europei con la nazionale azzurra per l'ennesimo infortunio rimediato dopo un biennio per lui maledetto, è entrato nel mirino della Fiorentina. Dopo l'addio improvviso di Gennaro Gattuso l'interesse viola nei confronti dell'ex Sassuolo sembrava essere scemato, ma adesso - con l'annuncio imminente di Vincenzo Italiano come nuovo allenatore - la trattativa di calciomercato potrebbe decollare.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, difatti, la destinazione avrebbe tra l'altro il gradimento dello stesso ragazzo. Per quanto riguarda invece i contorni di una possibile operazione, stando alle indiscrezioni riprese questa mattina dal quotidiano toscano La Nazione, dopo l'ok di Italiano all'assalto verso Stefano Sensi la Fiorentina avrebbe pensato di presentare all'Inter una prima offerta sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, il quale - in virtù della precaria condizione fisica del centrocampista - scatterebbe solamente al raggiungimento di un certo numero di presenze in maglia viola.