Foggia (ds Benevento): “Pinamonti? Giovane, ma forte. Normale sia sotto il riflettore di diverse squadre”

Andrea Pinamonti è tornato all’Inter nella sessione estiva di mercato, ma non ha mai trovato lo spazio per potersi mettere in mostra. Per questo motivo, nel calciomercato di gennaio potrebbe lasciare l’Inter per mettere minuti nelle gambe in una squadra che può dargli qualche opportunità in più, anche perché i nerazzurri sono alla ricerca di un vice-Lukaku di esperienza.

Una delle squadre interessate a Pinamonti è il Benevento di Filippo Inzaghi che, in questa Serie A, sta mostrando tutte le sue qualità. A parlare dell’interesse per l’attaccante dell’Inter è il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia, intervenuto a Sky Sport nel pre-partita della gara contro l’Atalanta, persa per 4-1.

Queste le sue parole: “Pinamonti? Giocatore giovane ma forte, ovvio che siano attenzionati non solo dal Benevento. Se mi piace? Sì che mi piace“.

