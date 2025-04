Frattesi rinforzo per la Roma: chiaro messaggio di Ranieri

Lo scorso mese di gennaio nel corso della sessione di calciomercato la Roma aveva tentato di mettere le mani su Davide Frattesi che sembrava poter essere in uscita dall’Inter. Alla fine l’agente della mezzala dell’Inter aveva fatto dietrofront prendendosi le “colpe” per quelle voci di mercato che non rappresentavano la volontà del giocatore.

Tuttavia, continuano a farsi strada rumours su un’eventuale cessione di Frattesi in estate con l’Inter che potrebbe fare una plusvalenza importante. Le squadre che vengono accostate a lui con più insistenza sono il Napoli e la Roma, soprattutto i giallorossi potrebbero tornare ad insistere con l’agente in estate.

Nel frattempo Claudio Ranieri spiega al Messaggero il mercato per la sua Roma con delle parole che alcuni hanno letto come un riferimento possibile a Frattesi: “Questa squadra non va rivoluzionata ma solo migliorata. Sicuramente uno degli elementi da considerare è il miglioramento in zona gol, servono calciatori che li sappiano fare. Pellegrini è uno di questi. Ripartire da lui l’anno prossimo? Credo dipenda soltanto da lui”.