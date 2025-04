Inter da RECORD nel ranking Uefa: è sul podio

Nel corso di questa stagione l’Inter sta conducendo un’eccellente campagna europea che l’ha portata ad essere tra le migliori 8 squadre in Champions League e a sperare di poter prendersi un posto nelle semifinali dopo il successo per 1-2 a Monaco di Baviera contro il Bayern nell’andata dei quarti di finale.

Per la società nerazzurra si stanno iniziando a raccogliere i frutti di questo ottimo rendimento anche nel ranking Uefa. L’Inter è infatti al secondo posto della graduatoria stagionale, alle spalle solo del Barcellona: un piazzamento pressoché da record e uno dei migliori nella storia del club da quando esiste il calcolo di questo ranking.

In questa stagione l’Inter ha raccolto 33.250 punti mentre il Barcellona guida con 33.750. Completa il podio l’Arsenal che ha 32.500 punti. In quello totale (ovvero la classifica che tiene conto degli ultimi 5 anni) i nerazzurri sono invece tornati al sesto posto dopo la vittoria di ieri sera del PSG che ha così sorpassato la squadra di Inzaghi.

In questa graduatoria globale comanda il Real Madrid (143.500 punti), seguito in ordine da: Manchester City (137.650), Bayern Monaco (134.250), Liverpool (125.500), PSG (109.500) e Inter (109.250). Lautaro Martinez e compagni sono quindi ormai al livello delle top in Europa e possono avvicinarsi ancora di più vincendo ancora.