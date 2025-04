Esordio Inter, Inzaghi lo lancia dal 1′ contro il Cagliari

E’ tempo di debutti dal primo minuto in casa Inter in vista del prossimo impegno di campionato in programma sabato 12 aprile alle 18.00 a San Siro. A pochi giorni dall’impresa compiuta in casa del Bayern Monaco, infatti, Simone Inzaghi ha in mente di cambiare diversi interpreti e concedere un po’ di riposo ad alcuni dei calciatori più utilizzati nel corso delle ultime partite.

Tra questi rientra Matteo Darmian, costretto agli straordinari al rientro dall’infortunio per via dell’assenza prolungata per un problema muscolare di Denzel Dumfries. L’esterno italiano, dunque, potrà rifiatare dall’inizio contro il Cagliari, così da ritrovare le energie ed essere pronto al secondo round contro il Bayern Monaco di mercoledì 16 aprile, ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Al posto di Darmian, come scritto da Tuttosport, è atteso un esordio dal primo minuto Si tratta di Nicola Zalewski, l’esterno sbarcato a gennaio in prestito dalla Roma che sino a questo momento è stato utilizzato da Simone Inzaghi solamente a gara in corso. Il laterale polacco ha sempre dato ottime risposte quando è stato impiegato dal tecnico e contro il Cagliari avrà finalmente la possibilità di debuttare dall’inizio in maglia nerazzurra.