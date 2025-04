Andando contro buona parte delle analisi che sono state formulate dopo Bayern Monaco-Inter, Antonio Cassano ha ridimensionato la prestazione messa in campo dai nerazzurri che lo scorso martedì sera ha portato alla vittoria nel match di andata dei quarti di finale di Champions League. L’ex attaccante, ai microfoni di Viva el Futbol, non si è detto d’accordo con chi ha definito quella compiuta dai ragazzi di Simone Inzaghi come un’impresa destinata ad entrare nella storia.

Queste le sue parole: “Tutti dicono ‘impresa pazzesca’… Ma io non sono uno che si inventa le robe, vado sulle dichiarazioni che ha fatto Sacchi. Se Cassano non è credibile, vado su uno che ha fatto la storia del calcio, Arrigo Sacchi. Lui dice: ‘Ha fatto una partita seria, ma a me piacerebbe veder giocare l’Inter più avanti, all’attacco’. Io mi allargo e dico che l’Inter ha fatto una partita solida, una partita concentrata, quelle 3-4 situazioni ad allargare il campo dove sapeva che il Bayern poteva soffrire. Ha fatto due gol e ne poteva fare anche un altro, però non mi basta. L’Inter soprattutto nel secondo tempo ha fatto una partita tattica, attacco contro difesa, ha difeso solo. Il Bayern ha fatto 1-1 e dopo 2 minuti ha preso gol in contropiede”.

Cassano, inoltre, non ha citato alcuni singoli come Barella e Bastoni che hanno disputato un grande match: “A me l’Inter non è dispiaciuta come atteggiamento, però far passare l’Inter che fa una partita stupenda, l’allenatore tra i top 3 al mondo e tutte ste robe qua… io vado ad analizzare. L’Inter ha fatto una partita solida, ma difensiva. Singolarmente mi son piaciuti i due attaccanti, Carlos Augusto è stato il migliore in campo. Lautaro ha fatto una partita seria da giocatore vero. Poi nello specifico vedo una squadra corta, in mezzo al campo ha fatto fatica”.