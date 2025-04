Nuova maglia Inter ‘Rossi 46’: quando verrà indossata

Questa mattina l’Inter ha lanciato una piacevole e sorprendente collaborazione che ha visto la nascita di una maglia speciale. Il club nerazzurro, infatti, ha deciso di omaggiare una leggenda dello sport italiano come Valentino Rossi, ex motociclista che ha fatto la storia della Moto GP e noto – tra le altre cose – per essere un super tifoso interista.

Una partnership che “unisce il mondo del calcio e delle due ruote, creata in onore del 46° compleanno di Valentino e della sua grande passione per la squadra nerazzurra”. Come spiegato dall’Inter, “la classica jersey Away 2024/25 dell’Inter è stata rivisitata con l’aggiunta di elementi iconici della carriera di Valentino Rossi: in particolare, il celebre “Sole e Luna” è stato integrato nel cuore del design della maglia, a simboleggiare l’unione di due mondi e a e celebrare il legame speciale tra Rossi e l’Inter”.

I tifosi potranno sia acquistare la versione speciale della maglia dedicata a Valentino Rossi, che osservarla dal vivo a San Siro in occasione di Inter-Cagliari di sabato 12 aprile: “La jersey, una Special Edition, sarà indossata dai giocatori dell’Inter a San Siro durante la partita contro il Cagliari il 12 aprile 2025 e sarà inoltre disponibile in vendita nell’esclusiva versione custom ‘Rossi 46’, l’unica con una speciale trama ad arricchire il numero che richiama il circuito di motociclismo”.