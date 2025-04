Napoli-Frattesi, affare di famiglia: “Sogno di mercato”

Eroe di Monaco con il gol vittoria siglato nei minuti finali, Davide Frattesi si è confermato ancora una volta l’uomo delle reti pesantissime e decisive in casa Inter. Il centrocampista nerazzurro, reduce da settimane tormentate per la salute della nonna Stefania cui era legatissimo e che è scomparsa da pochi giorni, si è lasciato andare ad una gioia liberatoria lo scorso martedì ed una dedica commovente a fine partita.

Nonostante le intense voci di mercato dello scorso gennaio, l’Inter non ha aperto alla sua cessione respingendo i sondaggi arrivati in particolare da Roma e Napoli. Stando a quanto riportato da Il Mattino, però, il club di Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto a rifarsi sotto tra pochi mesi, alla riapertura del calciomercato estivo.

A fare da sfondo alla trattativa, potrebbe essere l’intreccio a tinte azzurre della famiglia Frattesi. Chiara, sorella di Davide, da qualche mese è infatti fidanzata con Geolier, noto rapper tifosissimo del Napoli. Secondo il noto giornale, questa storia potrebbe rappresentare un incentivo in più per riaccendere la trattativa tra i due club.

Manna e Conte lo avevano già inserito tra gli obiettivi del Napoli nei mesi scorsi e con ogni probabilità vorranno tornare presto alla carica con il club nerazzurro. Frattesi viene rappresentato come il “sogno di mercato che metterebbe tutti sotto la stessa bandiera per una volta”. Tra il dire e il fare, però, c’è di mezzo la volontà dell’Inter di non voler svendere un titolare della Nazionale Italiana.