Dopo la vittoria di Monaco dello scorso martedì, l’Inter è subito tornata in campo per preparare il prossimo match di campionato in programma questo sabato alle 18.00 contro il Cagliari. Per i nerazzurri, che mercoledì 16 aprile dovranno affrontare il ritorno dei quarti di Champions League in casa, in questo momento non c’è davvero un attimo di sosta.

Anche per questo motivo, proprio nel ‘secondo tempo’ del match contro il Bayern Monaco, sarà fondamentale la gestione dei cartellini, oltre alla difesa del vantaggio conquistato in trasferta. Questo perché in casa Inter sono sei i calciatori diffidati che rischiano la squalifica (QUI il regolamento Champions) in caso di passaggio in semifinale.

Dopo gli ultimi due gialli rimediati in Germania, Lautaro Martinez e Mkhitaryan si sono aggiunti alla lista già corposa di calciatori che potrebbero incappare in una sanzione. Oltre ai due nerazzurri, rimangono infatti in diffida Dumfries, Pavard, Barella e Bastoni.